Evropske države zaskrbljene zaradi raketnih aktivnosti Irana

New York, 3. aprila - Nemčija, Francija in Velika Britanija so v pismu generalnemu sekretarju Združenih narodov Antoniu Guterresu izrazile zaskrbljenost zaradi "povečane aktivnosti" v iranskem programu balističnih raket. Od Guterresa so države zahtevale pripravo poročila o tem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.