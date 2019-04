Odstopil šef Državne revizijske komisije Smrdel

Ljubljana, 3. aprila - Borut Smrdel je v DZ poslal izjavo, v kateri poslance obvešča, da odstopa s funkcije predsednika Državne revizijske komisije. Kot je zapisal, je iskreno verjel, da za njeno opravljanje zadostujeta strokovno znanje in poštenje, izkušnje pa so prinesle poskuse vplivanja in načrtno vzbujanje dvoma o integriteti zaposlenih.