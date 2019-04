Kralji premagali Arizono, Kopitar brez gola ali podaje

Los Angeles, 3. aprila - V severnoameriški ligi NHL potekajo sklepni boji rednega dela za še preostala štiri mesta v končnici. Brez drugega dela in bojev za Stanleyjev pokal so že pred časom ostali hokejisti Los Angeles Kings, ki pa so ponoči prišli do zmage v gosteh proti ekipi Arizona Coyotes s 3:1. Slovenski as Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.