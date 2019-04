V Škofji Loki že 8. Jesenkovo popoldne za promocijo znanosti

Škofja Loka, 3. aprila - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ob podelitvi Jesenkovih nagrad in priznanj danes v Škofji Loki, rojstnem kraju priznanega botanika in soustanovitelja Triglavskega narodnega parka Frana Jesenka, pripravlja že osmo Jesenkovo popoldne. Prireditev je namenjena predstavitvi in promociji znanosti.