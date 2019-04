Brunej uvedel šeriatsko pravo

Bandar Seri Begawan, 3. aprila - V Bruneju so z današnjim dnem uvedli šeriatsko pravo, ki predvideva drakonske kazni za prešuštnike in homoseksualce. Čaka jih lahko tudi kamenjanje do smrti. Brunejski sultan Hasanal Bolkia je ob tem kljub mednarodnemu zgražanju pozval, naj se islamska pravila začnejo strožje izvajati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.