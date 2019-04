Ameriška vlada razen predsednika Trumpa izjemno naklonjena zvezi Nato

Washington, 3. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek sprejel generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga in ga pohvalil, ker ga je pohvalil, da je dosegel povečevanje sredstev za obrambo. Predstavniki njegove vlade in kongresa pa se izjemno trudijo s poudarjanjem pomena zavezništva za ZDA pred srečanjem zunanjih ministrov danes in v četrtek.