Newyorške borze končale neenotno

New York, 2. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno. Indekse sta po mnenju borznih analitikov obremenila skoraj 13-odstotni padec cene delnic farmacevtskega podjetja Walgreen zaradi znižane napovedi dobička v letu 2019 in objava dobička za prvo četrtletje, ki je bil nižji od pričakovanega. Bolje pa se je godilo letalskim prevoznikom.