Državno tekmovanje v raziskovanju uporabnosti ostankov hrane

Novo mesto, 5. aprila - Zveza za tehnično kulturo in center Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma danes pripravljata državno tekmovanje dijakov in študentov z naslovom Uporabnost ostankov hrane. Namen raziskovalnih nalog je proučitev sprememb v odnosu do ostankov hrane skozi čas. Ugotovitve bodo poskušali prenesti tudi v sodobne recepte, so sporočili iz zveze.