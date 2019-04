Reporter: Višje sodišče potrdilo sodbo Trivkoviću zaradi sodelovanja v hudodelski združbi

Ljubljana, 2. aprila - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo Milanu Trivkoviću, ki je bil 18. junija lani v ponovljenem sojenju na okrožnem sodišču spoznan za krivega sodelovanja v hudodelski združbi, ki je ugrabila in do smrti mučila Zorico Škrbić, piše Reporter. Trivkoviću je bila prisojena kazen sedem let in dva meseca zapora, ki je zdaj pravnomočna.