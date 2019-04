Amy Klobuchar objavila davčne napovedi za 12 let

Washington, 2. aprila - Ameriška senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je v ponedeljek objavila svoje davčne napovedi za 12 let od leta 2006 do 2017. Klobucharjeva se poteguje za demokratsko predsedniško nominacijo za volitve leta 2020 in želi skupaj z drugimi demokratskimi kandidati poudariti razliko s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.