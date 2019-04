Grega Mastnak za STA: Prav nič se ne šparam

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 10. aprila - Grega Mastnak je znan po dveh uspešnih animiranih serijah - Bizgeci in Princ Ki-Ki-Do. Prav slednja je bila letos v ospredju natečaja Živel strip! Živela animacija!, ki se sklepa v petek. Mastnak ustvarja svoje domišljijske svetove, v katerih so v ospredju pernati junaki, za "mlade, stare in vse tiste vmes" ter se pri tem "prav nič ne špara".