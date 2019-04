Šest največjih maratonov na svetu z več denarja proti dopingu

Pariz, 2. aprila - Organizatorji šestih največjih maratonov na svetu, ki so zbrani v skupini WMM (World Marathon Majors), so sporočili, da so s komisijo za integriteto športnikov (AIU), ustanovljeno leta 2017, osnovali nov program za financiranje odkrivanja in boja proti dopingu. V WMM so maratoni v Londonu, New Yorku, Chicagu, Bostonu, Tokiu in Berlinu.