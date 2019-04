Povečan nadzor zajezil rast obravnavanih primerov kršitev pravic delavcev

piše Janja Zalar

Ljubljana, 6. aprila - Po koncu finančne krize so organi pregona v Sloveniji beležili skokovite rasti primerov kršitev pravic delavcev. Da bi to zajezili, so okrepili nadzor, ki je po njihovem mnenju obrodil sadove. V zadnjih letih je namreč število zaznanih in obravnavanih primerov, ki so najpogostejši v gradbeništvu in gostinstvu, upadlo.