EU VOLITVE 2019: Slovenski evropski poslanci aktivni na različnih področjih

piše Sara Erjavec Tekavec

Strasbourg, 5. aprila - Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so bili v svojem mandatu od leta 2014 aktivni na zelo različnih področjih, nekatera so bila bolj opažena, druga manj. Vseh osem pa lahko ob koncu svojega mandata našteje kar nekaj dosežkov, ki so po njihovem prepričanju pripomogli tudi k prepoznavnosti Slovenije oz. so bili v korist domovini.