Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 2. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje začele s padci indeksov. Vlagatelji danes po mnenju analitikov "počivajo" po pestrem začetku trgovalnega tedna, ko so indeksi beležili rast. Pozorni so tudi na odnose med ZDA in Kitajsko, ki se še vedno pogajata o carinah in trgovinskih odnosih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.