Ljubljanska borza: Najbolj prometna Krka

Ljubljana, 2. aprila - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki danes opravili za 440.540 evrov poslov, pri čemer so bile najbolj prometne delnice Krke. Njihov tečaj je pridobil 0,7 odstotka. Navzgor so šle tudi vse ostale pomembnejše delnice razen delnic Petrola. Indeks SBI TOP je pridobil tretjino odstotka in se ustavil pri 868,72 točke.