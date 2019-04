Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 6. aprila - Pri založbi Litera so izdali roman Borisa Karlovška o Leonu Štuklju Stoja na krogih in roman francoske pisateljice Marguerite Duras Zamaknjenost Lol V. Stein. Založba Miš je izdala mladinsko delo švedske avtorice Kristine Ohlsson Stekleni otroci, KUD Sodobnost International pa slikanico Ide Mlakar Črnič in Petra Škerla Tu blizu živi deklica.