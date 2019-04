Pomurski sejem začenja sezono s trojčkom Lov, Ribolov in Naturo

Gornja Radgona, 2. aprila - Na sejmišču Pomurskega sejma bodo prihodnji teden odprli sezono s sejemskim trojčkom Lov, Ribolov in Naturo, na katerih se bo predstavilo 295 razstavljavcev. Potekali bodo pod sloganom Zagledani v naravo, s čimer želijo opozoriti na pomen narave ter pasti in stranpoti enostranskega razvoja in globalizacije.