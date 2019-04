Na kandidatni listi LMŠ namesto Katje Damij poslanka Tina Heferle

Ljubljana, 2. aprila - LMŠ je pred sobotnim kongresom stranke osvežila kandidatno listo za evropske volitve ter namesto Katje Damij nanjo uvrstila strankino poslanko in podpredsednico DZ Tino Heferle. Generalni sekretar LMŠ Brane Kralj v današnji izjavi posebnih razlogov za to ni navedel, je pa dejal, da je ta odločitev v slogu LMŠ, ki je mlada in dinamična stranka.