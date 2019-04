UKC Maribor bo do konca leta izplaval iz rdečih številk

Maribor, 2. aprila - Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, ki je zadnja tri leta posloval z izgubo, naj bi do konca letošnjega leta dosegel uravnoteženo poslovanje. Člani sveta zavoda so danes potrdili ta finančni načrt, obenem pa poudarili, da je treba dolgoročno stabilizirati poslovanje. To pomeni, da se ne sme pozabiti na nujna vlaganja v opremo in kadre.