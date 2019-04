V Tešu trenutno ne načrtujejo uvoza tujega premoga

Šoštanj, 2. aprila - Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki je te dni pridobila dovoljenje Agencije RS za okolje (Arso) za uvoz premoga, ne išče dobavitelja za ta uvoz, saj ta v letnih in srednjeročnih poslovnih načrtih družbe ni načrtovan, so za STA danes povedali v Tešu. Zatrdili so, da njihova strategija temelji na izrabi lignita iz Premogovnika Velenje.