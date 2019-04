Berlinsko polarno medvedko poimenovali po nogometnemu klubu

Berlin, 2. aprila - Zadnjo zvezdo berlinskega živalskega vrta, štirimesečno severno medvedko so poimenovali po berlinskem nogometnem klubu Hertha, so danes sporočili iz živalskega vrta Tierpark Berlin. Hertha se je skotila 1. decembra lani, prejšnji mesec pa je prvič stopila pred kamere in nemudoma navdušila obiskovalce, poroča francoska tiskovna agencija AFP.