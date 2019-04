Bavčar in Golubić obsojena na zaporno kazen

Ljubljana, 2. aprila - Okrožno sodišče v Kopru je nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja za zlorabo položaja obsodilo na dve leti in pol zapora. Skupaj s prejšnjo obsodbo mu je izreklo enotno kazen sedmih let in petih mesecev zapora. Nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Miroslava Golubića so obsodili na eno leto in osem mesecev zapora.