V MGL muzikal o čudaški ameriški družini Addams

Ljubljana, 2. aprila - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bodo v četrtek premierno na oder postavili muzikal o čudaški in zabavni družini Addams. Po besedah direktorice in umetniške vodje MGL Barbare Hieng Samobor so Addamsovi ena najbolj znamenitih ameriških klasik, ki v ospredje postavlja aristokratsko družino, ki je v nasprotju s podobami evropskih zelo živahna.