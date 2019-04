Nemško vladno letalo na prvem letu po remontu ponovno s tehničnimi težavami

New York, 2. aprila - Nemško vladno letalo Konrad Adenauer je po štirimesečnem temeljitem remontu že na prvi poti iz Berlina v New York ob pristanku zašlo v težave. Na letalu, na katerem je bil zunanji minister Heiko Maas, je namreč ob pristanku v ponedeljek spustila pnevmatika, zaradi česar ni moglo samostojno parkirati, ampak so morali letalo odvleči.