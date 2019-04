Policisti opozarjajo na previdnost pri vzvratni vožnji

Kranj, 2. aprila - Policisti so v zadnjem mesecu obravnavali več prometnih nesreč zaradi nepravilnih premikov z vozili in vzvratne vožnje. Zadnjo takšno nesrečo so obravnavali v ponedeljek pozno popoldan, ko je voznik v Kranju spregledal otroka in trčil vanj. Otrok je padel pod vozilo, po podatkih policije pa se je lažje poškodoval.