Na otvoritvi razstave o okupacijskih mejah opozorila o nevarnosti ponavljanja zgodovine

Ljubljana, 2. aprila - V preddverju dvorane državnega sveta so danes odprli razstavo Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja, ki predstavlja življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji med drugo svetovno vojno. Ob tem je bilo slišati pozive, da se na to obdobje slovenske zgodovine ne sme pozabiti, saj se v nasprotnem primeru lahko ponovi.