V Trzinu okronali državne prvake v strelstvu

Trzin, 2. aprila - Najboljši slovenski strelci in strelke so po nedavnem evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v hrvaškem Osijeku konec minulega tedna nastopili na državnem prvenstvu v Trzinu. Z zračno puško sta smetano pobrala Urška Kuharič in Maj Kadunc, z zračno pištolo pa Mojca Kolman in Blaž Kunšek.