Fortenova grupa se bo osredotočila na Konzum, Mercator in Tisak

Zagreb, 1. aprila - Fortenova skupina je danes začela s poslovanjem, s čimer je uspešno uveljavila poravnavo upnikov Agrokorja oziroma načrt finančnega in lastniškega prestrukturiranja družbe, so sporočili iz osvežene največje hrvaške družbe. Napovedali so, da se bodo pri poslovanju osredotočili na svoja maloprodajna podjetja Konzum, Mercator in Tisak.