Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 1. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste okvarjen tovornjak ovira promet na cesti Ravne na Koroškem-Prevalje, pri križišču, pri Dobji vasi. Na mejnih prehodih Starod in Gruškovje tovorna vozila ob vstopu v državo čakajo dve uri in pol, na Jelšanah približno eno uro in pol, na prehodu Zavrč pa eno uro.