Evropske borze z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 1. aprila - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje končale z rastjo. Vlagatelje so spodbudili podatki o večji aktivnosti predelovalnega sektorja na Kitajskem od pričakovanj, ki so zasenčili slabšo prodajo v trgovini na drobno v ZDA. Nafta se je podražila, evro pa v primerjavi z dolarjem izgublja vrednost.