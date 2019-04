Pahor bo gostil pogovor med taboriščniki in dijaki

Ljubljana, 2. aprila - Predsednik države Borut Pahor bo dopoldne pripravil pogovor s taboriščnicami in taboriščniki koncentracijskih taborišč druge svetovne vojne ter dijaki. Na dogodku bodo starejši svoje izkustvo, spomine in poglede na tragične dogodke prenesli prihajajočim generacijam, so sporočili iz urada predsednika.