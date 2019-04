V Postojni mednarodni tečaj za usmerjevalce združenih ognjev

Ljubljana, 2. aprila - Danes in v sredo se bodo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja za usmerjevalce združenih ognjev. Šesttedenski tečaj, ki se ga udeležujejo pripadniki oboroženih sil iz sedmih partnerskih in zavezniških držav ter Slovenske vojske, sicer poteka še do 19. aprila.