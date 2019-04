Na Poljskem pri cerkvi sežgali knjige o Harryju Potterju

Varšava, 2. aprila - Blizu ene od cerkva v bližini poljskega Gdanska so po nedeljski sveti maši zažgali predmete, ki so po njihovih besedah bogoskrunski. Med njimi so bile tudi knjige o čarovniku Harryju Potterju. Fotografije sežiga so na družbenih omrežjih sprožile burno razpravo.