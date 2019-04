V BiH prva parada ponosa napovedana za 8. september

Sarajevo, 1. aprila - Prva parada ponosa v Bosni in Hercegovini je napovedana za 8. september v Sarajevu, so danes potrdili organizatorji. Kot so izpostavili, je namen prireditve predstavitev pravic LGBT oseb in vplivati na spremembo njihovega statusa v družbi. Pobudo za parado ponosa so skupaj zagnali aktivisti iz več mest v BiH.