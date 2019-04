Ovse: Volitve v Ukrajini pravične in svobodne

Kijev, 1. aprila - Nedeljske predsedniške volitve v Ukrajini so bile pravične in svobodne, so ocenili opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). V Kremlju medtem niso želeli komentirati zmage komika Volodimirja Zelenskega v prvem krogu, saj da je prezgodaj za to.