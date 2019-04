Tajni prostori Hotela Jama vzbujajo veliko radovednosti javnosti

Postojna, 1. aprila - Hotel Jama je dolgo časa skrival veliko skrivnost, o kateri so zaposleni in Postojnčani sicer šepetali, nihče pa si ni upal govoriti na glas. To so tajni prostori hotela v Postojni, odkriti ob prenovi leta 2017, kjer se med drugim nahajajo aparature za prisluškovanje. Od torka dalje bodo prostori na ogled tudi javnosti.