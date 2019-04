Ermenčeva po trditvah ministrstva za obrambo v dobri delovni kondiciji

Ljubljana, 1. aprila - Načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc je v dobri delovni kondiciji in brez zdravstvenih omejitev opravlja dolžnost načelnice, so danes sporočili z ministrstva za obrambo. Namigovanja v nekaterih medijih glede zdravja Ermenčeve so po njihovih navedbah le ugibanja in niso resnična.