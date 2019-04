Razprava CEP: Nato je in bo še naprej ključni steber zagotavljanja stabilnosti in varnosti

Trzin, 1. aprila - Ob 70-letnici zveze Nato in 15-letnici članstva Slovenije je Center za evropsko prihodnost (CEP) danes na Jablah gostil razpravo o vlogi severnoatlantskega zavezništva v 21. stoletju. Sogovorniki so se dotaknili tudi prihodnosti in se strinjali, da Nato ostaja ključen za zagotavljanje stabilnosti in varnosti tako v regiji kot v svetu.