Savi Turizem kazen inšpektorjev zaradi benzena v kopelih

Moravske Toplice, 1. aprila - Zdravstvena inšpekcija je Savi Turizem izrekla globe, ker je bila v Termah 3000 v Moravskih Toplicah dovoljena vrednost benzena v štirih bazenih s črno mineralno vodo presežena do 180-krat. Zakonodaja dovoljuje do en mikrogram benzena v litru vode, inšpektorji so ga ugotovili od 130 do 180 mikrogramov, piše današnji Dnevnik.