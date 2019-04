Trem organizacijam za dober namen razdelili 21.000 evrov donacij

Ljubljana, 1. aprila - Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Olimpijski komite Slovenije in društvo Morigenos so danes v okviru projekta Vedno podpiraj dober namen prejeli donacije podjetja Coca-Cola, s katerimi bodo lažje uresničevali svoje poslanstvo. Organizacije so prejele po 7000 evrov, donacij pa bo v letošnjem letu še več, so obljubili v omenjenem podjetju.