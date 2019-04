Dogajanju na DSP verjetno botrovali finančna in kadrovska podhranjenost

Ljubljana, 1. aprila - Odstop Aksinje Kermauner z mesta predsednice Društva slovenskih pisateljev in odhod administrativnih in strokovnih sodelavk je marsikoga na društvu presenetil. A kot pravi nekdanji predsednik društva in član Vlado Žabot, so se nestrpnosti porajale predvsem zato, ker društvo za naloge, ki jih izvaja, ni niti kadrovsko niti finančno dovolj močno.