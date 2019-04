Prevažali v Italiji ukradena in razstavljena motorna kolesa

Maribor, 1. aprila - Ptujski policisti so v petek zvečer v kombiniranemu vozilo bolgarskih registrskih oznak odkrili štiri razstavljena motorna kolesa, za katera so ugotovili, da so bila ukradena v Italiji. Motorna kolesa so zasegli, zoper dva od treh Ukrajincev, ki so jih prevažali, pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja prikrivanja.