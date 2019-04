Tina Mrak in Veronika Macarol šesti po prvih dveh regatah v Španiji

Palma de Mallorca, 1. aprila - Jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, najboljša slovenska ekipa lanskega leta, sta po prvem dnevu segate Princese Sofije na španski Palmi de Mallorci v razredu 470 na šestem mestu (16 točk, 4., 12.). Slovenske barve zastopata v razredu laser radial še sestri Lin in Kim Pletikos, prva je 51. (48, 22. in 26.), druga pa 67. (64, 42. in 22.).