Odpovedi pogodb o zaposlitvi podalo 23 kranjskih splošnih zdravnikov

Kranj, 1. aprila - Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik je sporočil, da so danes prejeli 23 odpovedi splošnih zdravnikov. S tem so se uresničile napovedi zdravnikov, da bodo s 1. aprilom odpovedali pogodbe o zaposlitvi, če pristojni ne bodo poskrbeli za ureditev razmer, v katerih bodo lahko svoje delo opravljali kakovostno in varno.