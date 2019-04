Policija bo zaposlila več novih nadzornikov državne meje

Ljubljana, 1. aprila - Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo nov razpis za policiste nadzornike državne meje. Od kandidatov, ki se na razpis lahko prijavijo do 15. maja, pričakujejo srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije, slovensko državljanstvo in ustrezne psihofizične sposobnosti, so objavili na spletni strani.