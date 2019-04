Stephan oporeka verodostojnosti posnetkov pogovorov med njim in Iračanom Alijem

Ljubljana, 1. aprila - V sojenju libanonskemu kemiku Michelu Stephanu zaradi napeljevanja k umoru enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca so danes poslušali posnetke pogovorov med obtožencem in Iračanom Alijem, ki naj bi ga napeljeval k umoru. Ob tem je Stephan zatrdil, da so posnetki prirejeni ter da tudi njihov prevod ne odgovarja dejansko izrečenemu.