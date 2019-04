Brezposelnost v območju z evrom februarja ostala pri 7,8 odstotka

Luxembourg, 1. aprila - Stopnja brezposelnosti v območju z evrom je bila februarja pri 7,8 odstotka, kar je enako kot januarja in 0,7 odstotne točke manj kot februarja lani ter najmanj od oktobra 2008. V EU je ostala pri januarskih 6,5 odstotka, kar je 0,6 odstotke točke manj kot februarja lani in najmanj, odkar so januarja 2000 začeli zbirati podatke.