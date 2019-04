Pisateljsko društvo po odstopu predsednice zapustile še štiri sodelavke

Ljubljana, 1. aprila - Pisateljica, pesnica in pedagoginja Aksinja Kermauner je sporočila, da z današnjim dnem nepreklicno odstopa z mesta predsednice Društva slovenskih pisateljev (DSP). Z današnjim dnem so sodelovanje z DSP prekinile tudi štiri administrativne in strokovne sodelavke. Razloge so članom društva posredovale v pismu, Aksinja Kermauner o razlogih še molči.