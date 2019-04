Zveza NVO za avtizem: Družba lahko ponudi ustrezne odgovore z znanjem in razumevanjem

Ljubljana, 1. aprila - Zveza nevladnih organizacij za avtizem ob začetku aprila, ki je mesec zavedanja o avtizmu, in 2. aprilu, svetovnem dnevu avtizma, poziva k integraciji ljudi z avtizmom v družbo. Ta lahko z razumevanjem, znanjem in srčnostjo ponudi odgovore in omogoči njihovo aktivno vključevanje in vzpostavljanje socialne komunikacije, so pozvali v poslanici.